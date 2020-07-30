В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

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Василий Заика
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Федерация независимых профсоюзов выступила с инициативой поднять минимальные выплаты до уровня прожиточного минимума.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз. Как пишут «Известия», с такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР). Согласно идее, размер минимальных выплат должен достигнуть уровня прожиточного минимума, а максимальные дотации — до средней зарплаты в регионе.

Авторы инициативы отмечают, что подобный подход соответствует положениям Конвенции Международной организации труда. Отмечается, что показатели будут отличаться в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума в российских регионах.

В пресс-службе Минтруда РФ изданию сообщили, что ведомство готово изучить предложение ФНПР.

В настоящее время в России минимальный размер выплаты безработным составляет 4,5 тысячи рублей в месяц. Максимальное пособие доведено до уровня в 12,1 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие российские семьи смогут получить 5500 рублей на детей от трех до семи лет.

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