Какие российские семьи смогут получить 5,5 тысячи рублей на детей от трех до семи лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о дополнительных выплатах семьям с детьми. Как передает «Экономика сегодня», правительство выделит на это дополнительные 18,5 миллиарда рублей.

На пособие могут рассчитывать семьи, в которых есть дети в возрасте от трех до семи лет. Дотация коснется тех, чей средний доход ниже, чем размер прожиточного минимума, установленный в регионе. Так как в каждой области эта сумма отличается, то и размер выплат будет разниться, однако в среднем он составит 5500 рублей.

Всего в 2020 году правительство выделило 135 с половиной миллиардов рублей на пособия для детей. Выплаты коснулись около трех миллионов молодых россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие именно семьи могут получить по 35 тысяч рублей на ребенка из-за пандемии.