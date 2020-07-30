В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
Дмитрий Песков выразил надежду, что все права наших граждан будут соблюдены.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Российский посол в Минске уже общается со своими белорусскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента с задержанием россиян в соседней республике. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения со специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», — сказал Песков.
На данный момент, по его словам, Кремлю известно только о том, что в Белоруссии были задержаны 33 российских гражданина, еще 200 находятся в розыске. При этом никаких сведений о том, за что они были задержаны, нет.
«Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявление представителей Минска о том, что россияне, дескать, причастны к планам по дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии выборов, другой информацией мы не располагаем», — заметил Песков.
Также он напомнил, что Россия и Белоруссия являются дружественными друг другу государствами, а потому всяческие домыслы о причастности задержанных россиян к дестабилизации ситуации в соседней республике неуместны.
«Уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия — это союзные государства, союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи», — заключил Песков.
По его словам, в ближайшее время контактов между президентами стран пока не планируется. Также он выразил надежду, что все права задержанных россиян будут соблюдаться.
Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании россиян в Белоруссии, из-за которого Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности.
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