Примут всех! Россиянам разрешили представляться эльфами при переписи населения

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Виктория Андреева
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В Росстате объяснили, почему наказание за подобные «шутки» не последует.

Примут всех! Россиянам разрешили представляться эльфами при переписи населения

Фото: www.globallookpress.com © Tschiponnique Skupin/Geisler-Fot

Россиянам разрешили называть себя кем угодно — хоть эльфами, хоть гоблинами — при проведении переписи населения. По словам заместителя главы Росстата Павла Смелова, в данном конкретном случае не имеет значения, каким именем представится человек, поскольку процедура обезличена. Так, даже если кто-то ощущает себя сказочным персонажем, то с этим точно никто не будет спорить.

«Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну — на 147 миллионов это достаточно мало людей… Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», — цитирует Смелова РИА Новости.

В то же время, замглавы Росстата обратился к соотечественникам с просьбой максимально серьезно отнестись к проведению переписи. Павел Смелов подчеркнул, что от реального количества граждан в конкретном регионе, от достоверности сведений об условиях их проживания зависят и дальнейшие планы развития субъектов РФ.

В 2020 году всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате. Так, жителям страны необязательно дожидаться прихода человека для проверки данных, достаточно лишь зарегистрироваться на портале Госуслуг и самостоятельно записать себя и родственников. Отмечается, что пройти перепись можно также на стационарных переписных участках или в офисах МФЦ. Для обхода жилых домов всего будет направлено порядка 360 тысяч переписчиков и полевых контролеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появятся мобильные пункты для проведения переписи населения.

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