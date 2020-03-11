В России могут появиться мобильные пункты для проведения переписи населения

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Планируется, что участки организуют на производствах и в офисах крупных компаний.

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Фото, видео: ТАСС/Спринчак Валентин, 5-tv.ru

Уже в этом году в России могут появиться мобильные пункты переписи населения! Об этом заявили «Известиям» в Росстате.

Планируется, что участки организуют на производствах и в офисах крупных компаний. Заявки будут подавать сами руководители предприятий, после чего территориальный орган статистики оценит возможности предприятия для размещения пункта в офисе. Если все необходимое есть, в компанию приедут переписчики.

Правда, как заинтересовать в этом представителей частного бизнеса, пока не придумали.

Однако, участие государственных предприятий и корпораций, по мнению чиновников — гарантировано. Основная идея — провести перепись населения наиболее в комфортных условиях, не отрывая людей от работы.

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