В России могут появиться мобильные пункты для проведения переписи населения
Планируется, что участки организуют на производствах и в офисах крупных компаний.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС/Спринчак Валентин, 5-tv.ru
Уже в этом году в России могут появиться мобильные пункты переписи населения! Об этом заявили «Известиям» в Росстате.
Планируется, что участки организуют на производствах и в офисах крупных компаний. Заявки будут подавать сами руководители предприятий, после чего территориальный орган статистики оценит возможности предприятия для размещения пункта в офисе. Если все необходимое есть, в компанию приедут переписчики.
Правда, как заинтересовать в этом представителей частного бизнеса, пока не придумали.
Однако, участие государственных предприятий и корпораций, по мнению чиновников — гарантировано. Основная идея — провести перепись населения наиболее в комфортных условиях, не отрывая людей от работы.
Нашли ошибку?