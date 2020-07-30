В Калмыкии задержали еще пять участников террористического сообщества. Все они ранее отбывали наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия.

По версии следствия, задержанные лица состояли в ячейке в калмыцкой колонии, руководство которой им оказывало «общее покровительство» за взятки. Видео задержания преступников опубликовал Следственный комитет РФ.

«Таким образом, по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 40 лиц, в том числе начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев, — сообщили в СКР.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании начальника ИК в Калмыкии по подозрению в пособничестве руководству террористического сообщества, созданного уроженцем Республики Дагестан Шахбаном Гасановым. В его состав с середины 2013 по 16 декабря 2019 года на территории исправительной колонии вошли более 100 осужденных лиц.