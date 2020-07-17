Начальник ИК в Калмыкии задержан по подозрению в пособничестве руководству террористическим сообществом

|
Карина Бернтгольц
53

В отношении Павла Батаева, а также его бывшего заместителя Артура Цамаева возбуждены уголовные дела.

Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ

Начальник Исправительной колонии в Калмыкии Павел Батаев, а также его бывший заместитель Артур Цамаев задержаны правоохранительными органами. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по части первой статьи 205.4 УК РФ «Пособничество руководству террористическим сообществом», а также по части третьей статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах».

По версии следствия, задержанные за денежное вознаграждение помогали руководителям террористического сообщества, созданным уроженцем Республики Дагестан Шахбаном Гасановым. В его состав с середины 2013 по 16 декабря 2019 года на территории исправительной колонии вошли более 100 осужденных лиц.

Предположительно, Батаев и Цамаев на территорию учреждения проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, символику террористических организаций и других запрещенные предметы. Также, по предварительной информации, они оповещали участников сообщества о планируемых сотрудниками ФСИН России обысках и досмотрах.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения Батаеву в виде заключения под стражу. Цамаев сейчас арестован по уголовному делу, возбужденному в отношении него по другим эпизодам преступной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России пресекла деятельность ячейки сторонников ИГ* в Ростовской области. По данным ведомства, шесть жителей региона готовили нападения на сотрудников полиции и террористические акты в медучреждениях и школах.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:32
«У меня сильно изменился голос»: Валерий Меладзе — о 30 годах на сцене, брате Константине Меладзе и клипе на новую песню
17:32
Самолет Ryanair сопровождали истребители F-16 перед посадкой в аэропорту Осло
17:25
Вслед за Джиджи Хадид: Беременные звезды, которые не афишируют свое положение
17:22
Около 200 килограммов мазута разлилось в Карелии в результате аварии на ГЭС
17:21
«Золотое сердце»: Сотрудник МЧС, играющий с малышом после спасения из потопа, растрогал соцсети
17:11
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Уланова

Сейчас читают

Проблемы или спасение? От уплаты каких долгов банкротство не избавит
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок