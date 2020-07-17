Начальник ИК в Калмыкии задержан по подозрению в пособничестве руководству террористическим сообществом
В отношении Павла Батаева, а также его бывшего заместителя Артура Цамаева возбуждены уголовные дела.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ
Начальник Исправительной колонии в Калмыкии Павел Батаев, а также его бывший заместитель Артур Цамаев задержаны правоохранительными органами. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по части первой статьи 205.4 УК РФ «Пособничество руководству террористическим сообществом», а также по части третьей статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах».
По версии следствия, задержанные за денежное вознаграждение помогали руководителям террористического сообщества, созданным уроженцем Республики Дагестан Шахбаном Гасановым. В его состав с середины 2013 по 16 декабря 2019 года на территории исправительной колонии вошли более 100 осужденных лиц.
Предположительно, Батаев и Цамаев на территорию учреждения проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, символику террористических организаций и других запрещенные предметы. Также, по предварительной информации, они оповещали участников сообщества о планируемых сотрудниками ФСИН России обысках и досмотрах.
Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения Батаеву в виде заключения под стражу. Цамаев сейчас арестован по уголовному делу, возбужденному в отношении него по другим эпизодам преступной деятельности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России пресекла деятельность ячейки сторонников ИГ* в Ростовской области. По данным ведомства, шесть жителей региона готовили нападения на сотрудников полиции и террористические акты в медучреждениях и школах.
* — запрещена в РФ.
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