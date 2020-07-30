«Наконец-то без этого черного»: новая прическа Елки пришлась по душе фанатам
Певица Елка, возможно, снимала новый клип и продемонстрировала образ, в котором там появится.
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Фото, видео: Instagram @elkasinger
Исполнительница Елка, известная своим пристрастием к черному цвету и смоляным волосам, внезапно кардинально сменила имидж и показалась с новой прической на своей странице в Instagram.
«Ловите немного бекстейджа с фотосессии», — подписала она выложенный в одном посте видео со съемки в свете софитов.
Елка намекнула, что скоро ее поклонников ждет кое-что интересно — новая песня и, возможно, что-то еще. Но ее фанатов больше впечатлила не эта новость, а неожиданный для их любимицы вид — каре средней длины, розовые волосы вместо длинных черных волос.
«Очень крутая стрижка»;
«Наконец-то без этого черного, вороньего, удешевляющего цвета, и длина просто супер! Помолодели, свеженькая, интересная!» — умилилось большинство, радостно обсуждая в комментариях внешность Елки.
Лишь некоторые сразу поняли, что новая прическа — не результат визита к стилисту в салон красоты, а тщательно подобранный парик.
«Паричок — огонь»;
«Даже если это парик, то образ очень вам идет», — похвалили они Елку в любом случае.
5-tv.ru рассказывал, как певицу Елку поздравила с днем рождения подруга.
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