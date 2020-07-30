«Наконец-то без этого черного»: новая прическа Елки пришлась по душе фанатам

Исполнительница Елка, известная своим пристрастием к черному цвету и смоляным волосам, внезапно кардинально сменила имидж и показалась с новой прической на своей странице в Instagram.

«Ловите немного бекстейджа с фотосессии», — подписала она выложенный в одном посте видео со съемки в свете софитов.

Елка намекнула, что скоро ее поклонников ждет кое-что интересно — новая песня и, возможно, что-то еще. Но ее фанатов больше впечатлила не эта новость, а неожиданный для их любимицы вид — каре средней длины, розовые волосы вместо длинных черных волос.

Instagram @elkasinger

«Очень крутая стрижка»;

«Наконец-то без этого черного, вороньего, удешевляющего цвета, и длина просто супер! Помолодели, свеженькая, интересная!» — умилилось большинство, радостно обсуждая в комментариях внешность Елки.

Лишь некоторые сразу поняли, что новая прическа — не результат визита к стилисту в салон красоты, а тщательно подобранный парик.

«Паричок — огонь»;

«Даже если это парик, то образ очень вам идет», — похвалили они Елку в любом случае.

5-tv.ru рассказывал, как певицу Елку поздравила с днем рождения подруга.