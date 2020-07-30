«Наконец-то без этого черного»: новая прическа Елки пришлась по душе фанатам

|
Алиса Старжевская
70

Певица Елка, возможно, снимала новый клип и продемонстрировала образ, в котором там появится.

Фото, видео: Instagram @elkasinger

Исполнительница Елка, известная своим пристрастием к черному цвету и смоляным волосам, внезапно кардинально сменила имидж и показалась с новой прической на своей странице в Instagram.

«Ловите немного бекстейджа с фотосессии», — подписала она выложенный в одном посте видео со съемки в свете софитов.

Елка намекнула, что скоро ее поклонников ждет кое-что интересно — новая песня и, возможно, что-то еще. Но ее фанатов больше впечатлила не эта новость, а неожиданный для их любимицы вид — каре средней длины, розовые волосы вместо длинных черных волос.

Instagram @elkasinger

«Очень крутая стрижка»;

«Наконец-то без этого черного, вороньего, удешевляющего цвета, и длина просто супер! Помолодели, свеженькая, интересная!» — умилилось большинство, радостно обсуждая в комментариях внешность Елки.

Лишь некоторые сразу поняли, что новая прическа — не результат визита к стилисту в салон красоты, а тщательно подобранный парик.

«Паричок — огонь»;

«Даже если это парик, то образ очень вам идет», — похвалили они Елку в любом случае.

5-tv.ru рассказывал, как певицу Елку поздравила с днем рождения подруга.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.36
1.13 86.25
1.34
«Плюс один к успеху»: Какое имя идеально подойдет ребенку по знаку зодиак...

Последние новости

21:21
Расчлененка породила мемы: в соцсетях бурно обсуждают смерть рэпера Картрайта
21:09
В России упростят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
20:58
Путин пообещал посетить пострадавший в прошлом году от паводка Тулун
20:47
Беременная актриса и участница Каннского фестиваля обвинила родственников в избиении
20:36
Счетная палата выявила значительные проблемы в обеспечении инвалидов жильем
20:25
«Связь не поддерживаем»: Кошмал призналась, почему не общается с коллегами по «Сватам»

Сейчас читают

«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Семья важнее»: ведущая программы «Утро России» Елена Ландер заявила об уходе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок