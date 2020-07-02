«Я счастлива»: Певице Елке устроили необычный сюрприз в день рождения

Знаменитая поп-исполнительница Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, сегодня отмечает день рождения. Артистке исполнилось 38 лет. По этому случаю с самого утра ее начали поздравлять родственники, друзья и, конечно же, фанаты.

Не обошлось и без сюрпризов. Подруга подготовила для именинницы подарок с разноцветным конфетти, который сильно впечатлил знаменитость и подарил положительные эмоции на весь день.

На своей странице в Instagram Елка обратилась к подписчикам.

«Я родилась! Спасибо вам за все, я счастлива!» — написала поп-дива.

Instagram @elkasinger

В комментариях к публикации фанаты принялись поздравлять звезду и оставили ей самые теплые пожелания.

«С днем рождения! Спасибо за бесподобный голос!»

«Пусть все самые сокровенные мечты сбудутся!»

«Будь счастлива, красотка! Обожаем тебя!»

«Ура! Счастья, здоровья, любви!» — желали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елка предстала перед фанатами в уютном домашнем образе. Она выложила серию снимков в своем профиле в Instagram, где позирует на диване в шелковом пеньюаре.