«Я счастлива»: Певице Елке устроили необычный сюрприз в день рождения

|
Карина Бернтгольц
19

В сторис в Instagram поп-дива показала, как ее поздравила подруга.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @elkasinger

Знаменитая поп-исполнительница Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, сегодня отмечает день рождения. Артистке исполнилось 38 лет. По этому случаю с самого утра ее начали поздравлять родственники, друзья и, конечно же, фанаты.

Не обошлось и без сюрпризов. Подруга подготовила для именинницы подарок с разноцветным конфетти, который сильно впечатлил знаменитость и подарил положительные эмоции на весь день.

На своей странице в Instagram Елка обратилась к подписчикам.

«Я родилась! Спасибо вам за все, я счастлива!» — написала поп-дива.

Instagram @elkasinger

В комментариях к публикации фанаты принялись поздравлять звезду и оставили ей самые теплые пожелания.

«С днем рождения! Спасибо за бесподобный голос!»

«Пусть все самые сокровенные мечты сбудутся!»

«Будь счастлива, красотка! Обожаем тебя!»

«Ура! Счастья, здоровья, любви!» — желали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елка предстала перед фанатами в уютном домашнем образе. Она выложила серию снимков в своем профиле в Instagram, где позирует на диване в шелковом пеньюаре.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.44
0.49 79.19
0.20
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

8:45
«Я счастлива»: Певице Елке устроили необычный сюрприз в день рождения
8:31
Более 200 гектаров леса охвачены огнем в Сибири — видео
8:22
«Достало одиночество»: Виктория Боня пожаловалась на отсутствие близкого человека
8:10
Дальний Восток почти единогласно поддержал поправки в Конституцию
7:57
«Милашечки такие!» — Кудрявцева показала, как ее внук нежно целует ее дочь
7:45
Куда смогут отправиться жители Подмосковья после снятия ограничений?

Сейчас читают

ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Дана Борисова назвала звезд российского шоу-бизнеса, которые провалят тест на наркотики

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок