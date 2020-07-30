«Чуть не заплакала»: Елена Ландер провела последний эфир перед эмиграцией
Телеведущая попрощалась со зрителями в эфире передачи «Утро России» и на странице своего блога в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @elena_lander
Телеведущая канала «Россия 1» Елена Ландер все же покидает утреннюю передачу. О последнем эфире она трогательно написала на своей странице в сети Instagram.
«Я прощаюсь с моим любимым утром, но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты, — написала она. — Чуть не заплакала, конечно».
Впрочем, про планы Ландер на ближайшее время все давно знают — в прошлом году она вышла замуж за возлюбленного из Италии по имени Фабио. Коронавирус помешал привычным частым встречам, и семья-таки решила воссоединиться на постоянной основе. Недавно девушка сообщила подписчикам, что уходит с «России 1» и навсегда уезжает из России.
Поклонники телеведущей по-разному восприняли ее прощание.
«Лена нам будет вас не хватать»;
«Удачи Вам в открытии новых горизонтов»;
«И все из-за мужа итальянца?» — сетовали одни.
Подогрел интерес и размещенное в сторис у Ландер фото, где она показывает фото своего рабочего стола на компьютере — итальянский пейзаж. Вкупе с упоминанием будущих проектов многие решили, что она уже нашла работу за границей.
«Вы теперь будете работать на итальянском канале?» — поинтересовались у нее в комментариях.
У Елены Ландер есть десятилетняя дочь Эстель от прошлых отношений с бизнесменом Томасом Ландером, которая также уедет с матерью в Италию. Им придется добираться туда через Белоруссию, так как рейс в Милан из Москвы у телеведущей был отменен.
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