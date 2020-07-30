Бари Алибасов-младший нашел куклу вуду в отцовской кровати и пообещал отомстить
Теперь сын продюсера сулит злопыхателям месть от «потомка Чингисхана».
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Бари Алибасов-младший заявил в Instagram о страшной находке в квартире своего отца. По его словам, подобие куклы вуду было обнаружено во время подготовки помещения к сдаче в аренду. Эксперт, приглашенный сыном продюсера, подтвердил, что импровизированный амулет, настроенный на смерть, был способен нанести вред домочадцам.
«Отправил находку врачу биофизику. Он серьезный специалист по психокинетике. И вуаля, фигурка халтурно, но заряжена на смерть и подложена около двух лет назад. Как раз после свадьбы отца и Шукшиной, когда они стали бы в случае отцовской смерти обладателями 62 500 000», — написал Алибасов-младший.
Также он припомнил, что всего пара раз, когда он спал на отцовской кровати, где был найден предмет, обернулись для него рядом неудач: то он сломал ребро, то получил трещину в тазе и нагноение в локте. И все это произошло в течение одной недели! Учитывая эти обстоятельства, Алибасов решил подойти к ситуации серьезно и пообещал врагам ответную атаку.
«Буду отвечать. Пусть мир содрогнется от магии потомка Чингисхана!» — пригрозил сын продюсера.
Последнее время вокруг Бари Алибасова-старшего творятся странные вещи. Сначала он бесследно исчез накануне собственного дня рождения, а потом обнаружился в психиатрической клинике. Сейчас, по словам сына артиста, шансы на его выздоровление равны 2%. Как писал ранее 5-tv.ru, теперь знаменитость жалуется на плохую память и списывает это недомогание на последствия распития средства для чистки труб «Крот».
Читайте также
68%
1.13 86.25
1.34
Нашли ошибку?