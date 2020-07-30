Бари Алибасов-младший нашел куклу вуду в отцовской кровати и пообещал отомстить

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Алина Потёмкина
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Теперь сын продюсера сулит злопыхателям месть от «потомка Чингисхана».

Бари Алибасов-младший заявил в Instagram о страшной находке в квартире своего отца. По его словам, подобие куклы вуду было обнаружено во время подготовки помещения к сдаче в аренду. Эксперт, приглашенный сыном продюсера, подтвердил, что импровизированный амулет, настроенный на смерть, был способен нанести вред домочадцам.

«Отправил находку врачу биофизику. Он серьезный специалист по психокинетике. И вуаля, фигурка халтурно, но заряжена на смерть и подложена около двух лет назад. Как раз после свадьбы отца и Шукшиной, когда они стали бы в случае отцовской смерти обладателями 62 500 000», — написал Алибасов-младший.

Instagram @barialibasovjr

Также он припомнил, что всего пара раз, когда он спал на отцовской кровати, где был найден предмет, обернулись для него рядом неудач: то он сломал ребро, то получил трещину в тазе и нагноение в локте. И все это произошло в течение одной недели! Учитывая эти обстоятельства, Алибасов решил подойти к ситуации серьезно и пообещал врагам ответную атаку.

«Буду отвечать. Пусть мир содрогнется от магии потомка Чингисхана!» — пригрозил сын продюсера.

Последнее время вокруг Бари Алибасова-старшего творятся странные вещи. Сначала он бесследно исчез накануне собственного дня рождения, а потом обнаружился в психиатрической клинике. Сейчас, по словам сына артиста, шансы на его выздоровление равны 2%. Как писал ранее 5-tv.ru, теперь знаменитость жалуется на плохую память и списывает это недомогание на последствия распития средства для чистки труб «Крот».

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