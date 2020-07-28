Алибасов пожаловался, что из-за выпитого «Крота» у него не работает память

Бари Алибасов пожаловался, что после выпитой им по ошибке жидкости для прочистки сточных труб под названием «Крот» у него начались проблемы с памятью. Об этом продюсер заявил интернет-порталу LENTA.RU во время съемок документального сериала о русской поп-музыке 90-х годов прошлого века.

Алибасов рассказывал о съемках клипа группы «На-На» на хит «Фаина», который он ранее называл «самым дорогим клипом в истории России», но по слухам, снял совершенно бесплатно. Стоимость клипа Бари Каримович назвать не смог.

«Я сейчас забыл. Сейчас забыл, но это было безумно дорого… У меня не работает память, потому что я пил „Крота“. Напомню еще раз — все сдохли, а я жив. И ты тоже умрешь», — цитирует издание Алибасова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов находится в психиатрической клинике, и, по словам его сына Бари Алибасова-младшего, шансы на его выздоровление составляют около 2%.