Алибасов пожаловался, что из-за выпитого «Крота» у него не работает память
Ранее сообщалось, что продюсер пропал, а потом нашелся в психиатрической клинике.
Фото: Instagram @alibasov_nana
Бари Алибасов пожаловался, что после выпитой им по ошибке жидкости для прочистки сточных труб под названием «Крот» у него начались проблемы с памятью. Об этом продюсер заявил интернет-порталу LENTA.RU во время съемок документального сериала о русской поп-музыке 90-х годов прошлого века.
Алибасов рассказывал о съемках клипа группы «На-На» на хит «Фаина», который он ранее называл «самым дорогим клипом в истории России», но по слухам, снял совершенно бесплатно. Стоимость клипа Бари Каримович назвать не смог.
«Я сейчас забыл. Сейчас забыл, но это было безумно дорого… У меня не работает память, потому что я пил „Крота“. Напомню еще раз — все сдохли, а я жив. И ты тоже умрешь», — цитирует издание Алибасова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов находится в психиатрической клинике, и, по словам его сына Бари Алибасова-младшего, шансы на его выздоровление составляют около 2%.
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