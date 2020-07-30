«Еще остались идиоты?»: Собчак раскритиковала абсолютное большинство россиян

Светская львица Ксения Собчак часто вызывает раздражение у отдельных личностей, но на сей раз ей удалось привести в бешенство буквально всех, всего лишь разместив пост-вопрос в своем блоге в Telegram.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?» — поинтересовалась Собчак.

T.me @bloodysx

При этом приосанившаяся на фоне большинства граждан России Собчак явно не в курсе банковских реалий и условий современной жизни. Так финансовый аналитик Сергей Макаров убежден, что многие жители России стараются откладывать деньги на «черный день» в рублях — несмотря на инфляцию и снижение процентной ставки по рублевым вкладам. А вот хранение сбережений в валюте на счетах давно стало невыгодным — проценты сведены практически к нулю, и пользы такой вклад вообще не приносит.

Россияне хранят деньги в рублях в качестве хотя бы небольшой финансовой подушки — частые экономические потрясения, риск лишиться работы, необходимость срочно оплатить дорогостоящее лечение приводит к необходимости хранить деньги в рублях, чтобы получать хотя бы минимальную прибыль.

Когда в России закрывают рублевый вклад и полностью снимают все деньги, средства идут не на валютные счета, как предположила, вероятно, Ксения Собчак. Их пытаются инвестировать, использовать для игры на бирже или вывозят за рубеж, пишет ФАН.

Хранить деньги в рублях в России — нормально, хотя это и не приносит больших дивидендов. Однако с каждым годом отток с рублевых счетов растет, и эта тенденция наблюдается уже давно, так что эксперты полагают, что она сохранится и в будущем.

5-tv.ru ранее писал об основных причинах оттока валютных вкладов из крупных банков России.