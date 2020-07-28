Экономист раскрыл причины оттока валютных вкладов из крупных банков

Доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с 5-tv.ru раскрыл причины оттока валютных вкладов из крупных банков. Эксперт отметил, что процесс начался еще в начале весны и связан с несколькими обстоятельствами.

Одной из главных причин оттока вкладов стало снижение ставки Центрального банка. Кроме того, влияние на ситуацию оказали низкие ставки центробанков европейских стран и США.

«В этих условиях наши банки не могут обеспечивать высокие проценты по депозитам в валюте. Большинство банков вообще отказалось принимать депозиты в евро или там установлены фактически нулевые ставки, так же как в Европе по депозитам в евро. А по депозитам в долларах процентные ставки очень низкие, сейчас уже меньше процента в большинстве случаев», — сказал эксперт.

Андрей Колганов отметил, что в подобных условиях вкладчики не видят смысла держать средства в финансовых организациях. Многие россияне хранят сбережения в банках из-за банальной надежности. Несмотря на это, некоторые вкладчики забирают деньги, чтобы найти им более эффективное применение — купить облигации или другие ценные бумаги, которые приносят хоть какие-то проценты.

Экономист отметил, что в настоящее время существует достаточно способов хранения накоплений.

«Можно купить российские облигации федерального займа или корпоративные. Это достаточно ликвидные инструменты. Они ничем не хуже депозитов. Вы можете в любой момент купить облигации или продать. При этом они приносят четыре — четыре с половиной процента годовых минимум. По сравнению с одним процентом в банке это гораздо лучше», — сказал доктор экономических наук.

Эксперт рекомендует тем, кто располагает значительными средствами, приобретать еврооблигации и облигации иностранных эмитентов. Андрей Колганов обращает внимание россиян, что в данном случае установлен достаточно высокий для рядового гражданина порог входа. Стоимость одной облигации не менее тысячи долларов. Тем самым, клиент может иметь более приличный доход, нежели от банковских процентов.

«Часть людей использует свои валютные сбережения для того, чтобы играть на фондовом рынке. Там возможности дохода больше, но и риски больше — предсказать точно, какой будет курс ценных бумаг — это сложное занятие и не всем это удается», — сказал экономист.

Андрей Колганов добавил, что вкладываться можно путем приобретения в банках обезличенных металлических счетов. В условиях кризиса цена на золото, серебро, платину и палладий растет. Такая тенденция имеет место на российском рынке в настоящий момент.

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