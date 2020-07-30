В Петербурге задержали депутата ЗакСа за получение взятки в 15 миллионов рублей

Депутат-единоросс в Законодательном собрании Северной столицы Роман Коваль вместе с помощником Андреем Гришиным были задержаны по подозрению в получении взятки размером в 15 миллионов рублей. Уголовные дела уже были возбуждены в отношении обоих, пишет сайт Следственного Комитета России.

Представители правоохранительных органов полагают, что в 2018–2020 годах депутат Коваль получил взятку деньгами и дорогим автомобилем взамен на помощь некоему предпринимателю в заключении государственных контрактов. Предположительно, свел депутата и бизнесмена помощник Коваля, Андрей Гришин, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, чтобы осуществить задуманное, депутат помог внести и принять поправки к проектам законов о бюджете Петербурга. 20% от полученных предпринимателем денег из бюджета предназначались Ковалю, но получал он их поэтапно.

Именно во время передачи очередной части взятки был задержан Гришин, а позже и сам Коваль. Следствие планирует в скором времени предъявить обоим обвинения, после чего они понесут заслуженное наказание.

5-tv.ru писал, что начальник антинаркотического управления ГУВД Москвы был задержан при получении взятки.