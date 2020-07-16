Начальник антинаркотического управления ГУВД Москвы задержан при получении взятки

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Карина Бернтгольц
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В отношении Сергея Дмитриева возбуждено уголовное дело.

Начальник антинаркотического управления ГУВД Москвы задержан при получении взятки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Начальник антинаркотического управления ГУВД Москвы Сергей Дмитриев задержан при получении взятки. Как сообщает MK.RU, подполковник готовился незаконно заработать полтора миллиона рублей за предоставление материалов дела. Офицера правоохранительным органам выдал московский бизнесмен, который как раз предложил Дмитриеву деньги за оказанную услугу.

Начальника антинаркотического управления задержали прямо в момент передачи денежных средств на улице Айвазовского напротив здания УВД. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

На должность начальника отдела по противодействию распространения потенциально опасных веществ в интернете Дмитриев был назначен в конце 2019 года. До этого он занимал руководящие должности на оперативной работе в УВД по Северному округу, УВД по Северо-Западному округу и Одинцовскому городскому округу Подмосковья.

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