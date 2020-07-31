Телеведущая Юлия Высоцкая без ума от ретро-вещей. Недавно в своем новом шоу на YouTube она показала настоящий раритет, которому, по ее словам, более ста лет. Речь идет о сумке, купленной Высоцкой в мюнхенском антикварном магазине.

«Какой там Birkin! Она же прям великая! Тем более, что ей сто лет, как нам сказали. Начало двадцатого века. Наверное, ей даже больше, чем сто лет», — поделилась телеведущая.

Как сказала Высоцкая, с этой сумкой она еще не выходила ни разу. По ее словам, ретро-вещь находится в прекрасном состоянии, но все же нуждается в небольшой реставрации.

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В рамках передачи, повествующей о моде и стиле, телеведущая также показала рюкзак, привезенный в 1996 году из первой поездки в Турцию, а также сумочку, сделанную из флорентийской соломы.

Высоцкая является не только знатоком кулинарии, но и настоящей законодательницей мод. Сумки — ее настоящая страсть, среди них в гардеробе у знаменитости встречаются модели разных стилей, размеров и форм, пишет Teleprogramma.pro. Вместе с тем, как призналась сама Высоцкая, больше всего ей нравятся сумки мягкого покроя, поскольку они отличаются большой вместительностью, что крайне важно для любой модницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты позавидовали идеальной фигуре Юлии Высоцкой.