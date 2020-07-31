Джиган показал на видео ухажера Ольги Орловой

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Валентин Черников
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Певица и теледива попала в кадр в обнимку с седовласым мужчиной.

Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311, @iamgeegun

Давние слухи о романе Ольге Орловой подогрел рэпер Джиган. Исполнитель случайно запечатлел певицу и теледиву на светском вечере в компании с неизвестным ухажером.

Джиган снял видео на танцполе во время живого выступления Басты. В этот момент гости кружились в медленном танце под живое исполнение его популярного хита «Сансара». В кадр попала и ведущая «Дома-2». Она двигалась, стоя в обнимку с седовласым мужчиной в серой костюме и дорогими часами на левой руке. Его имя поклонникам пока не известно.

Instagram @olgaorlova1311

Известно, что 42-летняя теледива держит личную жизнь в секрете. Лишь недавно она призналась, что у нее есть бойфренд. По словам певицы, она до поры не хочет афишировать личность избранника. Влюбленные пока не планируют свадьбу. Однако это не мешает таинственному почитателю делать Орловой дорогие подарки. Звезда телестройки регулярно показывает их в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, Ольга Орлова в коротенькой ночной сорочке получила предупреждение от фанатов.

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