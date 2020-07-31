Рэпер Элджей госпитализирован в Москве

Известный российский музыкант Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей, госпитализирован. На своей страничке в Instаgrаm опубликовал сторис из машины скорой помощи. На записи видны ноги музыканта, он лежит на больничной каталке, а за кадром слышны звуки сирены. Обстоятельства произошедшего пока уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Элджей и его жена, блогерша Анастасия Ивлеева, заразились коронавирусом.