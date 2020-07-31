Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной

Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области. Как передает погрануправление ФСБ, злоумышленник задержан.

По предварительным данным, контрабандист участвовал в сделке по незаконному перемещению через границу товаров народного потребления. Однако сотрудники Пограничного управления смогли пресечь мошенничество и попытались задержать злоумышленника.

Но тот не намеревался сдаваться, в ответ на законные требования он направил свой автомобиль на сотрудников ФСБ в попытке их задавить. Пограничники были вынуждены открыть огонь по нарушителю, который в итоге был ранен и задержан.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему оказана необходимая медицинская помощь. По факту случившегося проводится соответствующая проверка.

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