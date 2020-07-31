«Решение далось непросто»: Сергей Гармаш ушел из «Современника»

Представитель Сергея Гармаша — Олег Будрин рассказал 5-tv.ru о нынешней обстановке в театре «Современник» и об уходе Сергея Гармаша из труппы.

Будрин подтвердил увольнение актера и объяснил это «чудовищной ситуацией» в театре. Он также уточнил, что атмосфера сейчас достаточно напряженная — сказался карантин и смена худрука, отношения с которым у Гармаша не сложились.

«Его не устраивает качество продукции нового художественного руководства и отношение к артистам, с которыми он проработал ни один десяток лет», — заключил Будрин о причине ухода Гармаша из труппы.

Свое решение народный артист Гармаш сообщил на закрытом собрании труппы, объяснив это существенным расхождением во взглядах с нынешним руководителем театра Виктором Рыжаковым.