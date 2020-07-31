«Решение далось непросто»: Сергей Гармаш ушел из «Современника»
Представитель народного артиста прокомментировал его скандальное увольнение.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Valery Lukyanov
Представитель Сергея Гармаша — Олег Будрин рассказал 5-tv.ru о нынешней обстановке в театре «Современник» и об уходе Сергея Гармаша из труппы.
Будрин подтвердил увольнение актера и объяснил это «чудовищной ситуацией» в театре. Он также уточнил, что атмосфера сейчас достаточно напряженная — сказался карантин и смена худрука, отношения с которым у Гармаша не сложились.
«Его не устраивает качество продукции нового художественного руководства и отношение к артистам, с которыми он проработал ни один десяток лет», — заключил Будрин о причине ухода Гармаша из труппы.
Свое решение народный артист Гармаш сообщил на закрытом собрании труппы, объяснив это существенным расхождением во взглядах с нынешним руководителем театра Виктором Рыжаковым.
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