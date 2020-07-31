«Решение далось непросто»: Сергей Гармаш ушел из «Современника»

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 157

Представитель народного артиста прокомментировал его скандальное увольнение.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Valery Lukyanov

Представитель Сергея Гармаша — Олег Будрин рассказал 5-tv.ru о нынешней обстановке в театре «Современник» и об уходе Сергея Гармаша из труппы.

Будрин подтвердил увольнение актера и объяснил это «чудовищной ситуацией» в театре. Он также уточнил, что атмосфера сейчас достаточно напряженная — сказался карантин и смена худрука, отношения с которым у Гармаша не сложились.

«Его не устраивает качество продукции нового художественного руководства и отношение к артистам, с которыми он проработал ни один десяток лет», — заключил Будрин о причине ухода Гармаша из труппы.

Свое решение народный артист Гармаш сообщил на закрытом собрании труппы, объяснив это существенным расхождением во взглядах с нынешним руководителем театра Виктором Рыжаковым.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.43
0.07 87.29
1.04
Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2...

Последние новости

18:49
Двое погибли при крушении высокоскоростного поезда в Португалии
18:37
Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
18:31
Седокова опубликовала «свадебную» фотографию с баскетболистом Янисом Тиммой
18:27
Цена на золото обновила исторический максимум
18:23
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
18:20
«Отойди отсюда, пока не убили» — основатель TOPGUN рассказал, зачем пнул девушку

Сейчас читают

Рэпер Элджей госпитализирован в Москве
Хилькевич в нижнем белье пожаловалась, как тяжело быть красивой после 30
«Наконец-то без этого черного»: новая прическа Елки пришлась по душе фанатам

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок