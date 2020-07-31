В «Современнике» рассказали об уходе Сергея Гармаша

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Алиса Маркова
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На закрытом собрании труппы народный артист РФ сообщил о том, что покидает театр.

В «Современнике» рассказали об уходе Сергея Гармаша

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Известный российский актер, народный артист Сергей Гармаш заявил, что покидает театр «Современник». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что с заявлением Гармаш выступил на закрытом собрании труппы. Кроме того, он обратился к коллегам с открытым письмом. В нем артист уточнил, что после смерти Галины Волчек, которая была художественным руководителем «Современника», в театре сложилась «чудовищная ситуация».

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