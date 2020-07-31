В «Современнике» рассказали об уходе Сергея Гармаша
| Алиса Маркова Шоу-бизнес Срочная новость 1 276
На закрытом собрании труппы народный артист РФ сообщил о том, что покидает театр.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Известный российский актер, народный артист Сергей Гармаш заявил, что покидает театр «Современник». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Отмечается, что с заявлением Гармаш выступил на закрытом собрании труппы. Кроме того, он обратился к коллегам с открытым письмом. В нем артист уточнил, что после смерти Галины Волчек, которая была художественным руководителем «Современника», в театре сложилась «чудовищная ситуация».
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