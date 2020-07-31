«Не надо мыслить примитивно»: мама Тимати ответила на слухи о разрыве с Решетовой

Маму рэпера Тимати привели в ярость хейтеры, посмевшие критиковать ее сына за отдых в Греции с дочерью от первой возлюбленной — модели Алены Шишковой. Пользователей сети возмутил тот факт, что пока артист проводит время с прежней семьей, его нынешняя избранница — Анастасия Решетова — отправилась на курорт с наследником во Францию. В результате появились слухи о расставании селебрити. Виновной выставили, конечно, первую любовь артиста и… его родительницу.

В гневном посте в Instagram Симона Юнусова корректно объяснила фолловерам Тимати, кто и в чем не прав. Комментируя ежедневные письма со штампами вроде «маменькиного сынка», «кукушки-свекрови» и «сволочи», она заметила, что это все — не от большого ума. И людям, несущим этот бред, просто несвойственно мыслить адекватно.

«Если у вас никогда не было душевной близости с родителями, то, конечно, непонятно, как взрослые сыновья могут отдыхать вместе с мамой и ребенком. Я понимаю, что скандалы дают адреналин, которого многим не хватает в собственной жизни, но не стоит мыслить так примитивно», — заявила мама рэпера.

Instagram @simona280

На удивление в ответ большинство подписчиков поддержали Юнусову в стремлении раскрыть «невеждам» глаза на правду. Пользователи отмечали, что женщина действительно поступила мудро, указав хейтерам их место.

«Удивительная мудрость. Вы — хорошая бабушка, хороший человек!»

«И нечего добавить… Делая выводы, часто же еще люди измеряют по своей линейке морали»,

«Ни слова мимо! Все в самое яблочко!» — откликались фолловеры Юнусовой.

Сам рэпер подобные придирки талантливо игнорирует, публикуя в сети лишь радостные фото с отдыха на курорте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую судьбу напророчила шаманка рэперу Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой.