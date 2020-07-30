«Хотят друг от друга отдохнуть»: шаманка предсказала будущее Тимати и Решетовой

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Алиса Старжевская
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Ходит много слухов про возможное расставание рэпера Тимати и матери его маленького сына Анастасии Решетовой. Гадалка раскинула камни насчет такой перспективы.

«Хотят друг от друга отдохнуть»: шаманка предсказала будущее Тимати и Решетовой

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова воспитывают маленького сына Ратмира, но уже активно муссируются слухи об их скором или уже состоявшемся расставании. Пока певица с ребенком отдыхает в Сен-Тропе и дает туманные намеки вместо ответов фанатов, шаманка Кажетта погадала на их будущее, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Шаманка, вышедшая в финал «Битвы экстрасенсов», раскинула свои камни, чтобы понять, что на уме у звездной пары. Оказалось, что все не так просто — как и подозревали фанаты.

«С Решетовой у них сейчас очень сложные отношения, — сказала она. — Они хотят друг от друга отдохнуть, чтобы понять, что для них лучше».

Кажетта также подметила, что Тимати сейчас приходится непросто. Он недоволен своим карьерным ростом, ему надо побыть в уединении — как всегда, когда он переживает что-то серьезное в своей жизни.

Подтверждают это и последние события — рэпер ушел из лейбла Black Star, проводит время не с Решетовой, а с дочкой от прошлых отношений, матерью или Филиппом Киркоровым. Сама же модель вылетела частным джетом в Сен-Тропе, где остается до сих пор.

5-tv.ru писал, что мать Тимати беспокоится, какими будут его отношения со старшей дочкой Алисой.

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