Чулпан Хаматова отреагировала на уход Гармаша из «Современника»

Актриса Чулпан Хаматова сообщила, что не видит никакой «катастрофической, чудовищной» ситуации, которая, по словам ее коллеги Сергея Гармаша, сложилась в театре «Современник». Именно по этой причине народный артист РФ решил уйти из театра.

Как заявила Хаматова в беседе с РБК, новый худрук «Современника» Виктор Рыжаков, с которым у Гармаша не сложились отношения, просто не успел «себя показать». Едва он пришел — театр закрыли на карантин.

«Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит он выбирает другой путь», — сказала Хаматова.

Актриса подчеркнула, что Гармаш является «блистательным» артистом и отметила, что «любая труппа рада иметь» такого актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Гармаш заявил о своем уходе из театра «Современник». С подобным заявлением актер выступил на закрытом собрании труппы, после чего обратился к коллегам с открытым письмом. По его словам, после смерти предыдущего художественного руководителя «Современника» Галины Волчек, в театре сложилась «чудовищная ситуация». Он также сообщил о серьезных расхождениях во взглядах с новым худруком Виктором Рыжаковым.