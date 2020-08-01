«Будут сенсации»: Плющенко не исключил перехода к нему Загитовой

Евгений Плющенко пообещал новые сенсации после перехода к нему чемпионки Европы Алены Косторной. По его словам, он не исключает того, что в его академии будут тренироваться такие именитые фигуристки, как Алина Загитова, Анна Щербакова и Евгения Медведева.

«Кто-то может и перейдет. Но сенсации будут, пока это только начало. В мире фигурного катания очень много потрясающих спортсменов», — сказал Плющенко в интервью «Р-Спорт», добавив, что двери его школы «всегда открыты».

Он также подчеркнул, что инициатором перехода к нему стала сама Косторная, которая выразила желание тренироваться у Плющенко две недели назад. Фигурист добавил, что сам он не заставлял спортсменку переходить в его группу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Алена Косторная покинула тренировочную группу Этери Тутберидзе. Тренер сама выгнала спортсменку из-за того, что та не хотела тренироваться с другими девочками. В мае этого года к Плющенко также ушла другая ученица Тутберидзе — Александра Трусова.