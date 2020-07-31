Очередная потеря: стало известно почему Этери Тутберидзе выгнала Алену Косторную

Фигуристка Алена Косторная покинула тренировочную группу Этери Тутберидзе. Как рассказала сама тренер на своей странице в Instagram, уходу спортсменки предшествовали высокие требования к тренировкам.

По словам Тутберидзе, Косторная предоставила «целый список девочек нон-грата», с которыми она не хотела тренироваться и выходить на один лед. В записи тренер отметила, что именно это стало причиной расставания.

«Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались… Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами — есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям», — написала Тутберидзе.

Этот скандал — не единственный в группе известного тренера. Как пишет сама Тутберидзе, внутри коллектива подобные конфликты были и с Евгенией Медведевой, и с Юлией Липницкой, и с Алиной Загитовой.

Также в мае этого года команду Тутберидзе покинула Александра Трусова. Молодая фигуристка перешла под руководство Евгения Плющенко. Причиной, как указывает сама спортсменка, стало то, что она перестала занимать лидирующие позиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Липницкая впервые показала общественности своего первенца.