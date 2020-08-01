Вадим Горжанкин, PR-менеджер Бари Алибасова-старшего, прокомментировал иск, поданный против Алибасова-младшего. Как рассказал представитель продюсера 5-tv.ru, у истца нет шансов на победу.

В суд на Алибасова-младшего подал экс-директор группы «На-На» Андрей Назаров. Он хочет взыскать с Алибасова-младшего три миллиона рублей за травмы, полученные им в ходе вспыхнувшей драки на телешоу.

Горжанкин подтвердил, что драка действительно была, однако он не считает, что все было именно так, как утверждает Назаров. По словам PR-менеджера, пострадавший напала на Алибасова-младшего первым, да еще и не один.

«Была съемка программы на «Первом канале». Я, конечно, боюсь перепутать, но, по-моему, это было 11 июля, программа называется «На самом деле». И во время этой программы на Бари-младшего вдвоем напали Назаров и Юрин. И при том первые и вдвоем. И, естественно, имеются записи того, как это все в студии происходило.

Но когда произошла потасовка, то их уже было трое. И к этой потасовке присоединилась охрана, плюс присоединились зрители из зала. Там такая возникла массовая драка, я полагаю, человек семь-восемь», — рассказывает Горжанкин.

Во время нее, как считает представитель Алибасова, Назаров ударился лбом о твердый предмет, предположительно стул, получив рассечение. Пострадавшему сразу вызвали скорую, Назарова госпитализировали.

Горожанкин отметил, что Алибасовы очень скептически относятся к шансам Назарова на победу в суде.

«Сейчас естественно все будут изучать это видео покадрово, чтобы понять, откуда у него взялось рассечение. Но мы уже посмотрели это видео, и явно видно, что это не дело рук Бари-младшего, просто они сами в этой потасовке упали и ударились, может быть, об стол или о какой-то твердый предмет.

Так что мы очень скептически относимся к их иску. И уверены, что шансов у них нет. И поэтому, пожалуйста, пусть подают дальше», — заявил Горожанкин.

Также он особенно подчеркнул, что Алибасов-младший не считает себя виновным и не признает себя зачинщиком драки.

«Как можно признавать (вину — Прим. ред.), если человек сам ударился? При этом они сами вдвоем напали, потом ударились лбом об стул, а потом говорят, дайте нам три миллиона своих. Это очень, конечно, красиво все, но шансов у них, я так понимаю, практически нет», — подвел итоги представитель Алибасова.

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