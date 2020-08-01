Почему мобильный телефон может терять сигнал?

Уровень покрытия мобильной связи в России весьма хорош, но все же даже в центре мегаполиса иногда может отсутствовать нормальный сигнал. С чем это связано, объяснил генеральный директор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин, пишет издание «Прайм».

Он выделил всего три основные причины, по вине которых порой не получается позвонить.

Во-первых, это проблемы с SIM-картой — наиболее распространенный случай у россиян. Во избежание такой ситуации стоит менять карту в телефоне не реже, чем раз в два года, а также сразу после неприятных происшествий с телефоном, например, падения гаджета в воду.

Во-вторых, плохой уровень сигнала. Это не обязательно может быть виной дальнего нахождения от ретранслятора или отсутствия вышки конкретного оператора в ближайшей доступности. Такое случается в помещениях с толстыми стенами, в лифтах и под землей — например, на подземных парковках или в домах старого фонда. Разумеется, в малонаселенных пунктах или «вдали от цивилизации» связи может не быть вовсе, ведь операторам нецелесообразно выстраивать там свою сеть.

В-третьих, самое неприятное из возможного, когда на смартфоне ломается модуль связи. Если его замена не помогает, то приходится менять устройство целиком.

Также эксперт поделился маленьким лайфхаком по быстрой реанимации гаджета. Если смартфон по непонятной причине вдруг потерял связь, может помочь включение и выключение самолетного режима — после этого телефон быстро ловит сигнал.

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