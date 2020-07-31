Apple задержит выпуск новых iPhone

Компания Apple выпустит новую линейку iPhone на несколько недель позже заявленного ранее срока. На прилавках техника появится в октябре, а не в сентябре, как обычно. Об этом изданию Bloomberg сообщил финансовый директор компании Лука Маэстри.

«В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны через несколько недель», — цитирует Маэстри портал URA.RU

Слухи о переносе выпуска ходили последние несколько месяцев. Причину задержки выпуска связывают с пандемией COVID-19. Руководство Apple Inc. же официальную причину не называет.

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