Apple задержит выпуск новых iPhone
Продажи новых моделей «яблочных» смартфонов в этом году начнутся позже запланированного срока.
Фото: www.globallookpress.com © Christoph Dernbach
Компания Apple выпустит новую линейку iPhone на несколько недель позже заявленного ранее срока. На прилавках техника появится в октябре, а не в сентябре, как обычно. Об этом изданию Bloomberg сообщил финансовый директор компании Лука Маэстри.
«В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны через несколько недель», — цитирует Маэстри портал URA.RU
Слухи о переносе выпуска ходили последние несколько месяцев. Причину задержки выпуска связывают с пандемией COVID-19. Руководство Apple Inc. же официальную причину не называет.
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