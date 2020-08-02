Экс-солистка «Ленинграда» раскрыла причину ухода из группы

Экс-солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс рассказала Дане Борисовой, как начиналась ее карьера в скандальном коллективе, и почему она его покинула в 2016 году. В новом шоу «Star Парад» на ФАН она призналась, что в начале работы со Шнуровым ей было тяжело понимать, что она здесь на вторых ролях.

В группу Вокс пришла в качестве сессионной вокалистки на замену ушедшей в декрет Юлии Коган. Поначалу отношение к ней среди музыкантов было пренебрежительным, вспоминает артистка.

«Мне активно показывали, где мое место. Со мной не разговаривали, игнорировали, как будто я пустое место. Доходило до того, что на концертах на меня показывали пальцем и говорили: „Смотри, как она танцует, как она поет, ха-ха, все такое смешное“», — рассказала певица.

Теме не менее самому лидеру коллектива Сергею Шнурову нравилось с ней работать, и, в конце концов, она осталась на постоянной основе, а Коган ушла со скандалом, практически сорвав запись альбома. Причиной послужила отданная Вокс песня солистки. Правда, потом авторитарный настрой Шнурова подвел к уходу из группы уже и саму певицу. Сыграли роль тут и переменчивое настроение шоумена, и его тяга к алкоголю.

«Мне было тяжело, когда сегодня тебя любят, обожают, целуются в десны, а завтра при всей группе на тебя орут на пустом месте. Послезавтра тебе звонят пьяные в сопли: „Приезжай, давай поговорим“. 17 часов ты сидишь, разговариваешь и не можешь отлучиться ни на секунду. Все это копилось как снежный ком. В какой-то момент я поняла: либо я, либо служение „Ленинграду“», — вспоминает Алиса Вокс.

Артистка покинула группировку в 2016 году и начала сольную карьеру. Сам Шнуров о ее уходе высказывался довольно жестко, обвиняя в том, что у нее якобы началась «звездная болезнь». Вокс неоднократно опровергала эти домыслы, но поклонников до сих пор тревожит истинная причина раздора между певицей и шоуменом.

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