Как продлить срок службы смартфона? — лайфхак от специалиста

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Алина Потёмкина
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Эксперт рассказал, в каком положении телефон меньше подвержен рискам повреждений.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Patrick Pleul, 5-tv.ru

Мобильный телефон прослужит дольше, если класть его экраном вниз. Такое мнение в беседе с изданием «Прайм» высказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Свой совет он аргументировал тем, что при покупке смартфона, как правило, новый владелец ставит на экран защитное стекло. А вот камера, расположенная с обратной стороны устройства, чаще всего остается беззащитной и может легко поцарапаться при соприкосновении с поверхностью, на которую кладут телефон. Кроме того, положение экраном вниз не дает аппарату сильно нагреваться.

Помимо выхода из строя камеры мобильного телефона и повреждения экрана есть и более существенные признаки того, что устройство скоро придется либо ремонтировать, либо менять, — например, потеря сигнала. Ранее 5-tv.ru объяснял, почему у смартфонов случаются такие поломки.

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