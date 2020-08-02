Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса. Коллектив должен был представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса шоу проходило только в онлайн-формате.

Клип Uno с момента публикации в марте 2020 до настоящего времени набрал более 138,5 миллиона просмотров, обогнав предыдущего рекордсмена — видео к песне Toy израильской певицы Нетты, которое с марта 2018 года посмотрели 134,5 миллиона раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению многих поклонников, таким успехом музыкальное видео Little Big обязано исключительно артистичности «Пухляша» Дмитрия Красилова, который стал главной фишкой клипа Uno.