Шокирующие кадры с места ДТП под Волгоградом, где погибли четыре человека (18+)
По предварительным данным, на трассе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.
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Фото, видео: МЧС России, 5-tv.ru
Четыре человека погибли в аварии в Михайловском районе Волгоградской области. Об этом стало известно 5-tv.ru. По данным источника, на трассе столкнулись два легковых отечественных автомобиля.
Согласно предварительным сведениям, автокатастрофа случилась на дороге «Себрово — Сидоры». Два автомобиля, ВАЗ 2112 и LADA Granta, столкнулись лоб в лоб. В результате происшествия из пяти человек, находившихся в обеих машинах, четверо погибли. Выживший ребенок четырех лет госпитализирован и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Личности участников ДТП устанавливаются, по факту произошедшего проводятся соответствующие проверки. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшной аварии в Кировском районе Ленинградской области: автомобиль Renault столкнулся с грузовиком и машиной марки SsangYong после чего загорелся.
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