Автомобиль Renault вспыхнул после мощного столкновения с грузовиком и автомобилем SsangYong на трассе Кола в Кировском районе Ленинградской области. В результате ДТП, которое произошло около 13 часов в воскресенье, 2 августа, пострадала одна женщина. В каком она сейчас состоянии пока не сообщается. Известно о ее госпитализации.

По данным МЧС, на место аварии оперативно выехали спасатели — девять человек, также было задействовано две единицы техники. Что стало причиной ДТП пока неизвестно. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что трое погибли в ДТП с грузовиком на Алтае. Авария с участием легкового автомобиля и Mitsubishi Fuso произошла на трассе Барнаул-Бийск.