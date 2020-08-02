Легковушка влетела в фуру на трассе под Петербургом и вспыхнула — огненное видео
В результате ДТП в Кировском районе Ленинградской области, по предварительным данным, пострадал один человек.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Автомобиль Renault вспыхнул после мощного столкновения с грузовиком и автомобилем SsangYong на трассе Кола в Кировском районе Ленинградской области. В результате ДТП, которое произошло около 13 часов в воскресенье, 2 августа, пострадала одна женщина. В каком она сейчас состоянии пока не сообщается. Известно о ее госпитализации.
По данным МЧС, на место аварии оперативно выехали спасатели — девять человек, также было задействовано две единицы техники. Что стало причиной ДТП пока неизвестно. Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что трое погибли в ДТП с грузовиком на Алтае. Авария с участием легкового автомобиля и Mitsubishi Fuso произошла на трассе Барнаул-Бийск.
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