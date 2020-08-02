Экс-солиста «Ласкового мая» экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии
О диагнозе Александра Прико сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
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Фото, видео: Александр Шогин /Фотохроника ТАСС, Instagram @razin_andrei_lm
В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали экс-солиста группы «Ласковый май» Александра Прико. Как стало известно 5-tv.ru, музыкант находится в больнице святого Георгия Победоносца, в отделении терапии. Он находится в сознании и может принимать посетителей.
Факт госпитализации также подтвердил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. В личном Instagram-аккаунте он сообщил, что медики диагностировали у Прико пневмонию.
«Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. В настоящий момент я нахожусь в Краснодаре, но держу ситуацию под контролем», — написал продюсер.
Как сообщает Starhit, Разину также удалось связаться с экс-солистом коллектива, чтобы прояснить ситуацию. Сам Прико заявил, он чувствует себя «как больной».
«Да, я лежу в больнице с пневмонией. Врачи лечат: капельницы, уколы и прочее. Чувствую себя как больной, в общем, все как положено», — цитирует издание Александра.
Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с места ДТП под Волгоградом, где погибли четверо человек.
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