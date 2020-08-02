Асмус прокомментировала слухи о свадьбе Харламова
Актриса ответила на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе Гарика Харламова, с которым она сейчас находится в состоянии бракоразводного процесса. Как предает «Экономика сегодня», актрису спросил об этом один из ее подписчиков в Instagram.
Публикация Асмус была посвящена загруженности актрисы работой. В ней она рассказала, что все время сейчас тратит на съемки в кино, и попросила фанатов не терять ее. Однако подписчиков волнуют сейчас не рабочие будни девушки, а ее личная жизнь: один из них напрямую спросил, правда ли, что Гарик Харламов уже нашел другую спутницу, а в январе планируется свадьба? Асмус в ответ просто отшутилась.
«Да, а я подружка невесты», — написала актриса.
Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о разводе 22 июня. С тех пор неоднократно появлялась информация о новых романах Харламова: якобы на светские мероприятия он приходит обязательно в компании новой спутницы. Сам юморист никак эту информацию не комментирует.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда Comedy Club потерял огромные суммы денег после расставания с Асмус.
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