Асмус прокомментировала слухи о свадьбе Харламова

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе Гарика Харламова, с которым она сейчас находится в состоянии бракоразводного процесса. Как предает «Экономика сегодня», актрису спросил об этом один из ее подписчиков в Instagram.

Публикация Асмус была посвящена загруженности актрисы работой. В ней она рассказала, что все время сейчас тратит на съемки в кино, и попросила фанатов не терять ее. Однако подписчиков волнуют сейчас не рабочие будни девушки, а ее личная жизнь: один из них напрямую спросил, правда ли, что Гарик Харламов уже нашел другую спутницу, а в январе планируется свадьба? Асмус в ответ просто отшутилась.

«Да, а я подружка невесты», — написала актриса.

Instagram @asmuskristina

Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о разводе 22 июня. С тех пор неоднократно появлялась информация о новых романах Харламова: якобы на светские мероприятия он приходит обязательно в компании новой спутницы. Сам юморист никак эту информацию не комментирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда Comedy Club потерял огромные суммы денег после расставания с Асмус.