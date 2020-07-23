Бедный и несчастный: куда пропали миллионы Харламова после разрыва с Асмус?

Известный юморист и шоумен Гарик Харламов за годы работы на телевидении успел сколотить приличное состояние: только за последний год артист положил «в карман» порядка трех миллионов долларов! Казалось, ничто не может навредить успеху, но внезапно Гарик объявил о разводе…

С крахом восьмилетнего союза рухнули и ключевые проекты резидента Comedy Club, отмечает KP.RU. К примеру, на днях было ликвидировано «Креативное агентство Бульдог», которым в равных долях владели юморист и трое его близких товарищей: основатели «Comedy» Илья Романко и Алексей Пойманов и продюсер проекта Алексей Ляпоров.

Учрежденная в 2017 году компания была создана с целью заработка на рекламе. Но стабильного дохода от проекта ждать не приходилось. Поняв, что агентство убыточное, владельцы перестали делать налоговые отчисления, а также обязательные взносы в Пенсионный фонд. В результате образовавшейся огромной задолженности контору попросту прикрыли.

Instagram @garikkharlamov

Отчаянные попытки заработать хоть на чем-то, привели Гарика к мысли, что пора штамповать брендированные вещи. Так и появилась марка «Bulldog moda». Раскручивать этот проект помогала супруга артиста Кристина Асмус. Правда, футболки, майки, свитшоты из дешевой ткани с надписями «Все деньги алкашам» или «Хочу сибаса» за 4000 рублей особым спросом не пользовались.

Сегодня страница онлайн-магазина Харламова в Instagram просто заброшена. Дозвониться по указанным телефонам, чтобы сделать заказ — миссия из разряда «невозможное». Однако если кому-то и повезет пообщаться с менеджером, то рассчитывать на покупку точно не стоит.

«К сожалению, футболок сейчас нет, и поступление не планируется», — с грустью ответили на запрос корреспондента СМИ в компании.

Бренда детской одежды имени Гарика Харламова «Bulldog kids», к сожалению, постигла та же участь.

Материальные затраты на провальные проекты звезда Comedy Club пытается компенсировать повышением ценника на собственные услуги. Так, еще несколько месяцев назад юморист готов был шутить на корпоративе за два миллиона рублей, а сегодня — только за 2,5.

«Можно попробовать договорится на гонорар в 2,5 миллиона, но в последнее время Харламов ведет мероприятия в паре с Демисом Карибидисом. Это уже 60 тысяч евро за двоих (4,9 млн рублей — Прим. ред.), — пояснили KP.RU в праздничном агентстве.

О решении Харламова и Асмус разорвать отношения стало известно в конце июня 2020 года. Об этом звезды известили своих подписчиков в соцсетях. При этом пара заявила, что в случившемся никто не виноват.

Ранее 5-tv.ru показал видео, где Гарик «Бульдог» Харламов пафосно объявляет о разводе в центре Петербурга.