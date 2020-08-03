Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России

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Василий Заика
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По словам главы Минпромторга, по сетям шестого поколения ведутся научно-исследовательские работы.

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский, Евгений Одиноков; ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ, Почуев Михаил

В России изучается возможность внедрения сетей связи шестого поколения 6G. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, проект в настоящий момент находится только на начальном этапе. Ведутся научно-исследовательские работы.

Министр промышленности и торговли РФ отметил, что производители разрабатывают прототипы соответствующего оборудования. Изначально в стране будут развиваться сети 5G.

«По 5G имеется полное понимание, мы ждем от Минкомсвязи окончательно принятых решений для того, чтобы мы могли запускать свои инвестиционные проекты. С момента принятия решения и отмашки нужно от года до трех лет в зависимости от тех компонентов, которые предусмотрены в данном стандарте», — сказал Денис Мантуров.

Запуск в эксплуатацию сетей мобильной связи пятого поколения в РФ окутан рядом определенных сложностей. В частности, перспективные и экономически выгодные диапазоны частот 3,4-3,8 ГГц используются российскими силовыми ведомствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сеть 3G в России может исчезнуть в ближайшие пять лет.

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