Сеть 3G в России может исчезнуть в ближайшие пять лет

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Валентин Черников
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Пандемия может стимулировать операторов к переходу на новые поколения связи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Hardt via www.imago-im, Christian Spicker via www.imago-, Jaap Arriens, Jochen Tack, Jaap Arriens

Стандарт высокоскоростной передачи данных четвертого поколения (LTE) может заменить 3G в России в ближайшие пять лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы операторов связи.

Эксперты сходятся во мнении, что пандемия может стимулировать операторов к переходу на новые поколения связи из-за роста потребления контента. При этом появившийся в 1990-х стандарт 2G может пережить 3G. Отказаться от сетей второго поколения пока не дает большое количество использующих этот вид передачи данных устройств — счетчиков и датчиков.

В то же время во всем мире более пяти лет обсуждается возможность отказа минимум от одной технологии из ряда GSM — 2G, UMTS — 3G, LTE — 4G, поскольку содержание трех сетей дорого обходится операторам. С появлением 5G финансовая нагрузка на инфраструктуру увеличится.

«Устройства 3G и 4G сравнимы по цене, поэтому пользователи интернета при замене аппаратов выбирают более продвинутые устройства LTE», — объясняют специалисты.

Сегодня на стандарт 4G приходится уже почти 80% всего мобильного интернет-трафика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Instagram хочет запретить встраивать чужие публикации. Перед тем как опубликовать фотографию или изображение из соцсети нужно будет получить разрешение автора.

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