Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижен на 5%
В правительстве РФ отметили, что это позволит попасть в программу тем, кто не успевал накопить до 1 ноября 2020 года.
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Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижен с 20 до 15%. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин.
Соответствующее постановление уже подписано. Премьер-министр отметил, что это позволит вовлечь в программу тех заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября этого года.
«Такая же возможность появится у участников еще двух программ. льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки. также увеличим общую сумму кредитов которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки по 6,5% годовых с 740 до 900 миллиардов рублей», — пояснил Мишустин.
Благодаря поправкам свои жилищные условия смогут улучшить более трехсот тысяч российских семей. Также впервые за десять лет Кабмин почти в четыре раза расширяет перечень жизненно важных лекарств, которые производят на территории нашей страны. В новый список войдут более 200 препаратов.
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