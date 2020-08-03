Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижен на 5%

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижен с 20 до 15%. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин.

Соответствующее постановление уже подписано. Премьер-министр отметил, что это позволит вовлечь в программу тех заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября этого года.

«Такая же возможность появится у участников еще двух программ. льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки. также увеличим общую сумму кредитов которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки по 6,5% годовых с 740 до 900 миллиардов рублей», — пояснил Мишустин.

Благодаря поправкам свои жилищные условия смогут улучшить более трехсот тысяч российских семей. Также впервые за десять лет Кабмин почти в четыре раза расширяет перечень жизненно важных лекарств, которые производят на территории нашей страны. В новый список войдут более 200 препаратов.