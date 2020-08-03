В России расширят список жизненно важных лекарств отечественного производства

Расширить список стратегически важных лекарств, производимых в России, поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Поручение он дал в ходе совещания с вице-премьерами по видеосвязи.

По словам главы кабмина, список этих препаратов не обновлялся в стране уже десять лет. Теперь в него будут включены 215 лекарств, в то время как до сегодняшнего дня он содержал лишь 57 наименований.

«Среди них — препараты для лечения орфанных (Малоисследованных недугов, для создания лекарства от которых требуется поддержка государства — Прим. ред.) и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России. Наша задача — обеспечить доступность современных, эффективных и востребованных препаратов. Это напрямую влияет на здоровье и жизнь людей», — сказал Мишустин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что паллиативная помощь станет доступна всем нуждающимся в ней россиянам. «Дорожную карту» повышения качества и доступности этого вида медицинских услуг в России подписала вице-премьер Татьяна Голикова.