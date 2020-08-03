Обнаженная дочка Гузеевой выложила видео из ванны
Дочери телеведущей Ларисы Гузеевой 20 лет, недавно девушка пережила нервный срыв.
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Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, Instagram @newdecada
Дочь актрисы и телеведущей-свахи Ларисы Гузеевой Ольга поделилась со своими многочисленными подписчиками в социальной сети Instagram откровенными видео — на них она предстала полностью обнаженной, сидя в ванной.
Впрочем, грань Гузеева-младшая не перешла — она старательно прикрыла все интимные подробности ногами, а подписчикам ее страницы осталось только оценить прелестные очертания ее тела.
Судя по всему, времени в ванной комнате Ольга провела немало — она успела пообщаться с поклонниками, поиграть с фильтрами в Instagram, потанцевать под разную музыку и покурить. Также она просветила фанатов, что в курсе существования соцсети для быстрых знакомств Tinder.
Сейчас Ольга выглядит, как девушка без комплексов, но еще совсем недавно, весной, она перенесла тяжелый нервный срыв, пишет сайт Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочка Ларисы Гузеевой тяжело перенесла и новости о демонстрациях и погромах в рамках движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение» — Прим. ред.) в США.
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