«Я больше не могу!» — дочь Гузеевой разрыдалась из-за ситуации в США
Девушка эмоционально восприняла происходящие в стране массовые беспорядки.
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Фото, видео: Instagram @newdecada
Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой — Ольга Бухарина — не смогла сдержать слез перед камерой, комментируя беспорядки в США, возникшие на почве убийства полицейскими афроамериканца в Миннеаполисе.
«Я просто больше не могу! У меня панические атаки каждый день! Я не понимаю, что происходит в этом мире! Это какой-то кошмар. Откуда в людях столько жестокости?!» — возмутилась 20-летняя Бухарина в сторис на своей странице в Instagram.
Девушка посетовала, что не понимает, для чего нужно повторять ошибки прошлого и «творить чертовщину», которая «ни к чему хорошему не приведет».
«Как можно работать в сфере защиты человеческого права и делать такое!» — пожаловалась Ольга.
Дочь телеведущей отметила, что такое происходит не только в США, но и в России. При этом, Бухарина призналась, что не понимает, что нужно сделать ей, 20-летней девушке, чтобы как-то изменить ситуацию.
Массовые беспорядки, грабежи и поджоги охватили пятнадцать американских штатов после того, как в Миннеаполисе полицейские убили задержанного темнокожего американца. Несмотря на то, что глава городской полиции публично принес извинения за действия сотрудников, манифестанты требуют ареста виновных.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, пятнадцать американских штатов охвачены массовыми беспорядками. В 40 городах страны введен комендантский час. Протесты, грабежи и поджоги начались даже в Вашингтоне.
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