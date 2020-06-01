«Я больше не могу!» — дочь Гузеевой разрыдалась из-за ситуации в США

|
Алиса Старжевская
116

Девушка эмоционально восприняла происходящие в стране массовые беспорядки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @newdecada

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой — Ольга Бухарина — не смогла сдержать слез перед камерой, комментируя беспорядки в США, возникшие на почве убийства полицейскими афроамериканца в Миннеаполисе.

«Я просто больше не могу! У меня панические атаки каждый день! Я не понимаю, что происходит в этом мире! Это какой-то кошмар. Откуда в людях столько жестокости?!» — возмутилась 20-летняя Бухарина в сторис на своей странице в Instagram.

Девушка посетовала, что не понимает, для чего нужно повторять ошибки прошлого и «творить чертовщину», которая «ни к чему хорошему не приведет».

«Как можно работать в сфере защиты человеческого права и делать такое!» — пожаловалась Ольга.

Дочь телеведущей отметила, что такое происходит не только в США, но и в России. При этом, Бухарина призналась, что не понимает, что нужно сделать ей, 20-летней девушке, чтобы как-то изменить ситуацию.

Массовые беспорядки, грабежи и поджоги охватили пятнадцать американских штатов после того, как в Миннеаполисе полицейские убили задержанного темнокожего американца. Несмотря на то, что глава городской полиции публично принес извинения за действия сотрудников, манифестанты требуют ареста виновных.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пятнадцать американских штатов охвачены массовыми беспорядками. В 40 городах страны введен комендантский час. Протесты, грабежи и поджоги начались даже в Вашингтоне.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
69.71
-1.04 77.64
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Что известно о въехавшем в толпу протестующих в Миннеаполисе украинце?
22:48
Более 600 тысяч школьников подали за явки на всероссийский конкурс «Большая перемена»
22:36
Наталья Водянова украсила обложку гонконгского Vogue в откровенном образе
22:24
150 миллиардов рублей выплачено семьям с детьми от 3 до 16 лет — Минтруд
22:12
«Я больше не могу!» — дочь Гузеевой разрыдалась из-за ситуации в США
21:58
Матвиенко назвала продуманной дату голосования по Конституции

Сейчас читают

ТОП-5 самых самовлюбленных знаков зодиака
«Тема закрыта»: экс-супруга Эмина призналась, с кем живет их дочь после развода
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок