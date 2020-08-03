Вилла с бассейном, а гольф — с Киркоровым: Ани Лорак шикует в Греции

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Алиса Старжевская
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Эффектная Ани Лорак уехала на остров Крит, едва открылась граница с Грецией. Шик, с которым певица проводит отпуск, заставил многих позавидовать.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов

Певица Ани Лорак выбрала для отдыха греческий курорт на острове Крит, где забронировала виллу с огромным бассейном, из которого открывается шикарный вид на море. Об этом свидетельствуют последние публикации звезды в Instagram.

Instagram @anilorak

На одной из последних фотографий Ани предстала перед публикой на фешенебельном курорте в модных шортах-бермудах белоснежного цвета и черном топе на одно плечо. Певица зачастую выбирает наряды, выгодно подчеркивающие стройные ноги и пышную грудь.

В этом же элитном комплексе для отдыха чуть раньше разместился Филипп Киркоров. Стоит отметить, что король российской эстрады — крестный отец дочки Ани. С ним-то и развлекается певица на курорте. Они вместе играют в гольф и просят не отвлекать их от таких важных дел в понедельник.

Instagram @fkirkorov

Ани Лорак развелась с мужем в начале прошлого года. Тогда звезда стала посвящать все свободное время воспитанию дочери. Взяла ли Ани Лорак с собой девятилетнюю Софию, не уточняется.

Ранее 5-tv сообщал, что Ани Лорак и Сергей Лазарев опубликовали совместное романтичное селфи.

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