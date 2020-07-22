«Горячий русский парень!» — романтичный Лазарев сделал селфи с одной из любимых женщин
Известный артист растрогал поклонников нежным фото с лучшей подругой.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Очередное селфи прославленного певца Сергея Лазарева снискало бурю комплиментов. Во многом, безусловно, потому что сам музыкант пользуется огромной популярностью у пользователей. Однако еще одной причиной послужило наличие в кадре сногсшибательной красотки. Кто она? Догадаться нетрудно: близкая подруга артиста — певица Ани Лорак.
«Угадайте, кто самый лучший мастер селфи?» — подписала пост звезда, намекая на Сергея.
В комментариях поклонники отмечали, что селебрити выглядят просто чудесно. Особенно, вдвоем. Так, слишком частое появление на публике вместе фолловеры Лорак и Лазарева оправдывают их тайным романом. Ведь стоит зайти в Instagram к одному или другому артисту, как в глаза бросаются их милые нежные фото. Впрочем, сами музыканты пока отказываются комментировать подобные слухи.
«Какая сладкая парочка!»
«Обожаю обоих! Нереально крутые!»
«А селфи он действительно делает отменно!»
«Ух, какой красавчик! Горячий русский парень!» — засыпали комплиментами селебрити фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев впервые признался, что обожает Ани Лорак.
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