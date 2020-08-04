Туристы рассказали, чего опасаться при поездках в Турцию после открытия границ

Россия с 1 августа возобновила международное авиасообщение с Турцией. Россияне начали массово бронировать туры в эту страну. Между тем путешественники уже успевшие побывать в Турции этим летом, как, например, белорусы, у которых границы открыли на месяц раньше, поделились своими впечатлениями от отдыха. Они рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы не испортить себе отпуск.

Так, некоторые туристы жалуются, что не могут по прилету заселиться в забронированный отель из-за того, что он оказывается закрытым. В результате путешественников селят в гостиницы классом ниже, условия проживания в которых оставляют желать лучшего. Как рассказала агент одной из российских турфирм Елена Зуенко, некоторые отели действительно решили не открываться, а другим пришлось снизить количество отдыхающих на 20-30% из-за противовирусных мер.

«В результате и происходит овербукинг, когда число забронированных мест превышает реальные. Все это, конечно, прекрасно известно российским туроператорам, но для них сейчас прибыль превыше всего, а мелочи из серии замены отеля они считают несущественными», — сказала она в интервью MK.RU.

Специалист посоветовала всем, собирающимся лететь на турецкие курорты, проверять перед поездкой, работает ли выбранный отель и имеется ли на их имя бронь на соответствующую дату.

Кроме того, туристы советуют обратить внимание на приобретение расширенной страховки. В Турции не требуется справка об отсутствии коронавируса, а температуру измеряют только при въезде в страну. Как пояснил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко РЕН ТВ, стандартный пакет страховки не покрывает COVID-19, поэтому путешественнику, заразившемуся коронавирусом, придется оплачивать лечение из своего кармана. Стоит учесть, что медицинские услуги в Турции недешевые.

В заключение, путешественники отмечают, что сервис в стране стал значительно хуже, шведский стол скуднее, а персонала не хватает, учитывая, что теперь туристы не могут накладывать еду сами. Поэтому в данных условиях нужно готовиться к тому, что нынешний туристический сезон будет в любом случае отличаться от предыдущего.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать если на рейсе в Турцию вдруг окажется зараженный COVID-19.