Туристы рассказали, чего опасаться при поездках в Турцию после открытия границ

|
Алиса Старжевская
19

Путешественники, уже успевшие воспользоваться открытием границ, поделились впечатлениями от нынешнего туристического сезона.

Туристы рассказали, чего опасаться при поездках в Турцию после открытия границ

Фото: ТАСС / Diego Cupolo

Россия с 1 августа возобновила международное авиасообщение с Турцией. Россияне начали массово бронировать туры в эту страну. Между тем путешественники уже успевшие побывать в Турции этим летом, как, например, белорусы, у которых границы открыли на месяц раньше, поделились своими впечатлениями от отдыха. Они рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы не испортить себе отпуск.

Так, некоторые туристы жалуются, что не могут по прилету заселиться в забронированный отель из-за того, что он оказывается закрытым. В результате путешественников селят в гостиницы классом ниже, условия проживания в которых оставляют желать лучшего. Как рассказала агент одной из российских турфирм Елена Зуенко, некоторые отели действительно решили не открываться, а другим пришлось снизить количество отдыхающих на 20-30% из-за противовирусных мер.

«В результате и происходит овербукинг, когда число забронированных мест превышает реальные. Все это, конечно, прекрасно известно российским туроператорам, но для них сейчас прибыль превыше всего, а мелочи из серии замены отеля они считают несущественными», — сказала она в интервью MK.RU.

Специалист посоветовала всем, собирающимся лететь на турецкие курорты, проверять перед поездкой, работает ли выбранный отель и имеется ли на их имя бронь на соответствующую дату.

Кроме того, туристы советуют обратить внимание на приобретение расширенной страховки. В Турции не требуется справка об отсутствии коронавируса, а температуру измеряют только при въезде в страну. Как пояснил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко РЕН ТВ, стандартный пакет страховки не покрывает COVID-19, поэтому путешественнику, заразившемуся коронавирусом, придется оплачивать лечение из своего кармана. Стоит учесть, что медицинские услуги в Турции недешевые.

В заключение, путешественники отмечают, что сервис в стране стал значительно хуже, шведский стол скуднее, а персонала не хватает, учитывая, что теперь туристы не могут накладывать еду сами. Поэтому в данных условиях нужно готовиться к тому, что нынешний туристический сезон будет в любом случае отличаться от предыдущего.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать если на рейсе в Турцию вдруг окажется зараженный COVID-19.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.16
0.73 87.23
-0.06
Как возраст влияет на женщин разных знаков зодиака

Последние новости

0:59
Топурия дразнит фанатов снимками с отдыха, не раскрывая места своего пребывания
0:46
Туристы рассказали, чего опасаться при поездках в Турцию после открытия границ
0:33
«Мои ангелы»: Павлиашвили показал подросших дочек и красавицу-жену — фото
0:19
Компания миллиардера Брэнсона показала концепт самого быстрого пассажирского самолета в мире
0:00
«Волосы дыбом!» — У Риты Дакоты диагностировали коронавирус
23:49
Падение или рост? Эксперты предсказали курс рубля и нефти к концу 2020 года

Сейчас читают

Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали в Петербурге
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок