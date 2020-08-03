Что делать, если на рейсе в Турцию у пассажира выявили COVID-19

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За последние дни прерванное международное сообщение восстановили не только Москва и Петербург, но и Ростов-на-Дону. Большинство туристов очень волнует, не сорвется ли долгожданный отдых.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Прерванное международное авиасообщение восстановил сегодня Ростов-на-Дону. Из аэропорта «Платов» в Стамбул отправился борт турецких авиалиний.

А накануне первый международный рейс в Турцию был выполнен из петербургского аэропорта «Пулково». Также из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону сейчас можно улететь в Анкару, Лондон и столицу Танзании — город Додома.

С 10 августа откроются рейсы и на некоторые турецкие курорты. Только любимая туристами система «все включено» из-за пандемии претерпела изменения. Минздрав Турции разработал новые правила. Гостям в отелях запретили самим накладывать еду на шведских столах. Это будет делать персонал, а затем приносить тарелки из буфета. Кроме того, посуда и столовые приборы должны дополнительно дезинфицировать.

Счастья для изголодавшихся по отдыху и путешествиям россиян нет предела, однако многих останавливает тот факт, что если на рейсе вдруг окажется зараженный COVID-19. Не испортит ли это отдых? Нужно ли будет отправляться на карантин? Тогда что со страховкой? Возместится ли стоимость билета?

На все эти вопросы ответили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляется больной человек с симптомами COVID-19 (высокая температура, кашель, и пр.), ему проводят экспресс-тест методом ПЦР. Тест — бесплатный для туристов. Срок ожидания результата — до четырех часов. В случае положительного теста пассажир отправляется в государственную клинику для обследования и назначения лечения», — говорится в опубликованном на сайте разъяснении.

В данной ситуации действует то же правило, что и с ветрянкой — пропустивший из-за карантина обратный рейс приобретает новый билет за счет страховой компании.

Что же касается соседей человека, у которого может быть выявлен коронавирус, то им предоставляется возможность прохождения бесплатного теста. И если результат отрицательный, то турист сможет продолжить отдых в запланированном режиме. 

В отелях уже нанесли специальную разметку для соблюдения дистанции.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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