Что делать, если на рейсе в Турцию у пассажира выявили COVID-19
За последние дни прерванное международное сообщение восстановили не только Москва и Петербург, но и Ростов-на-Дону. Большинство туристов очень волнует, не сорвется ли долгожданный отдых.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru
Прерванное международное авиасообщение восстановил сегодня Ростов-на-Дону. Из аэропорта «Платов» в Стамбул отправился борт турецких авиалиний.
А накануне первый международный рейс в Турцию был выполнен из петербургского аэропорта «Пулково». Также из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону сейчас можно улететь в Анкару, Лондон и столицу Танзании — город Додома.
С 10 августа откроются рейсы и на некоторые турецкие курорты. Только любимая туристами система «все включено» из-за пандемии претерпела изменения. Минздрав Турции разработал новые правила. Гостям в отелях запретили самим накладывать еду на шведских столах. Это будет делать персонал, а затем приносить тарелки из буфета. Кроме того, посуда и столовые приборы должны дополнительно дезинфицировать.
Счастья для изголодавшихся по отдыху и путешествиям россиян нет предела, однако многих останавливает тот факт, что если на рейсе вдруг окажется зараженный COVID-19. Не испортит ли это отдых? Нужно ли будет отправляться на карантин? Тогда что со страховкой? Возместится ли стоимость билета?
На все эти вопросы ответили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
«Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляется больной человек с симптомами COVID-19 (высокая температура, кашель, и пр.), ему проводят экспресс-тест методом ПЦР. Тест — бесплатный для туристов. Срок ожидания результата — до четырех часов. В случае положительного теста пассажир отправляется в государственную клинику для обследования и назначения лечения», — говорится в опубликованном на сайте разъяснении.
В данной ситуации действует то же правило, что и с ветрянкой — пропустивший из-за карантина обратный рейс приобретает новый билет за счет страховой компании.
Что же касается соседей человека, у которого может быть выявлен коронавирус, то им предоставляется возможность прохождения бесплатного теста. И если результат отрицательный, то турист сможет продолжить отдых в запланированном режиме.
В отелях уже нанесли специальную разметку для соблюдения дистанции.
- 3 авг
- Страх из-за COVID-19 спровоцировал драку на борту самолета из Амстердама
- 3 авг
- Количество случаев коронавируса в Москве за последний месяц снизилось на 45%
- 3 авг
- Турция уже не та: Что изменилось в обслуживании туристов после пандемии?
- 3 авг
- Вакцина от COVID-19 в сентябре будет выпускаться в промышленных масштабах
- 2 авг
- «Репетиция биологической войны»: Доктор Рошаль о пандемии коронавируса
- 2 авг
- Организм атакует сам себя: ученые рассказали о мощной иммунной реакции при коронавирусе
- 2 авг
- Отказ от ношения маски в условиях пандемии врач назвал главной ошибкой россиян
- 2 авг
- Врач перечислила витамины, которые нужно принимать перенесшим коронавирус
- 2 авг
- Кто сможет въехать в Швейцарию после возобновления авиасообщения с Москвой
- 2 авг
- Вассерман сопоставил ход пандемии коронавируса в России и США
Читайте также
57%
0.73 87.23
-0.06
Нашли ошибку?