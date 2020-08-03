Подсчитаны многомиллионные заработки Сергея Гармаша вне «Современника»

Уход Сергея Гармаша из театра «Современник», в котором он прослужил 36 лет, на финансовом положении актера отразится не сильно. Как выяснили журналисты сайта KP.RU, как и некоторые его коллеги, в свое время народный артист России зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) — это традиционный для актеров способ легализации доходов от выступлений, рекламы и прочих видов деятельности.

Часть контрактов Гармаша оформлялась через госзакупки — за пять лет их было всего десять в общей сложности более чем на 98,5 миллиона рублей.

За услугами актера, в частности, Мариинский театр, Санкт-Петербургская и Карельская и Свердловская филармонии, Красноярский театр оперы и балета и Воронежский концертный зал. За выступления там артист получал от 160 до 299 тысяч рублей, а на мероприятиях, посвященных памяти писателя Виктора Астафьева в Красноярском театре, Сергей Гармаш заработал более полумиллиона рублей. При этом отдельно на всех гастролях актеру оплачивали перелет бизнес-классом и четырехзвездочную гостиницу.

Еще более выгодными оказались рекламные контракты — за три рекламные кампании артист получил более 96 миллионов рублей в течение двух лет. За каждую фотосессию Сергею Гармашу полагалось по 1,2 миллиона рублей, за видеосъемку — по шесть миллионов.

Однако, по информации издания, большинство контрактов ИП не попадает в открытый доступ, поэтому здесь перечислена лишь часть доходов народного артиста. Кроме того, помимо творческой деятельности, Сергей Гармаш занимается в строительстве и продаже недвижимости — с 2018 года его ИП официально может заниматься этим бизнесом.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Сергей Гармаш объявил об уходе из «Современника» 31 июля на закрытом собрании труппы. Он также написал открытое письмо коллегам, в котором объяснил свой поступок «чудовищной» ситуацией, сложившейся в театре после смерти художественного руководителя Галины Волчек и назначении на ее место Виктора Рыжакова. Последний раз Гармаш выйдет на сцену 1 и 2 сентября в премьере спектакля «Папа», отменять которую или искать замену артисту уже поздно.