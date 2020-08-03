Подсчитаны многомиллионные заработки Сергея Гармаша вне «Современника»

|
Светлана Александрова
44

Судя по доходам за последние несколько лет, уход из театра не сильно отразится на финансовом положении актера.

Подсчитаны многомиллионные заработки Сергея Гармаша вне «Современника»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Уход Сергея Гармаша из театра «Современник», в котором он прослужил 36 лет, на финансовом положении актера отразится не сильно. Как выяснили журналисты сайта KP.RU, как и некоторые его коллеги, в свое время народный артист России зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) — это традиционный для актеров способ легализации доходов от выступлений, рекламы и прочих видов деятельности.

Часть контрактов Гармаша оформлялась через госзакупки — за пять лет их было всего десять в общей сложности более чем на 98,5 миллиона рублей.

За услугами актера, в частности, Мариинский театр, Санкт-Петербургская и Карельская и Свердловская филармонии, Красноярский театр оперы и балета и Воронежский концертный зал. За выступления там артист получал от 160 до 299 тысяч рублей, а на мероприятиях, посвященных памяти писателя Виктора Астафьева в Красноярском театре, Сергей Гармаш заработал более полумиллиона рублей. При этом отдельно на всех гастролях актеру оплачивали перелет бизнес-классом и четырехзвездочную гостиницу.

Еще более выгодными оказались рекламные контракты — за три рекламные кампании артист получил более 96 миллионов рублей в течение двух лет. За каждую фотосессию Сергею Гармашу полагалось по 1,2 миллиона рублей, за видеосъемку — по шесть миллионов.

Однако, по информации издания, большинство контрактов ИП не попадает в открытый доступ, поэтому здесь перечислена лишь часть доходов народного артиста. Кроме того, помимо творческой деятельности, Сергей Гармаш занимается в строительстве и продаже недвижимости — с 2018 года его ИП официально может заниматься этим бизнесом.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Сергей Гармаш объявил об уходе из «Современника» 31 июля на закрытом собрании труппы. Он также написал открытое письмо коллегам, в котором объяснил свой поступок «чудовищной» ситуацией, сложившейся в театре после смерти художественного руководителя Галины Волчек и назначении на ее место Виктора Рыжакова. Последний раз Гармаш выйдет на сцену 1 и 2 сентября в премьере спектакля «Папа», отменять которую или искать замену артисту уже поздно.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.16
0.73 87.23
-0.06
Как возраст влияет на женщин разных знаков зодиака

Последние новости

23:01
Народный артист Владимир Никонов госпитализирован с подозрением на коронавирус
23:00
Подсчитаны многомиллионные заработки Сергея Гармаша вне «Современника»
22:48
«Какие страшные дети!» — Муцениеце опубликовала «жуткие» снимки дочери и сына
22:36
Женщину облили серной кислотой в подмосковном гипермаркете
22:28
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
22:11
Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали в Петербурге

Сейчас читают

Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали в Петербурге
Стало известно, когда Картрайт общался с предполагаемой любовницей в последний раз
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок