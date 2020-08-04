«Волосы дыбом!» — У Риты Дакоты диагностировали коронавирус
Определить опасное заболевание врачи смогли лишь с третьей попытки.
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Фото, видео: Instagram @ritadakota
Коронавирус диагностировали у певицы Риты Дакоты. Как рассказала девушка на своей странице в Instagram, это случилось после сдачи теста в третий раз, так как предыдущие анализы не показали вируса.
По словам Дакоты, COVID-19 обнаружился лишь благодаря ее настойчивости и «чуйке».
«Напомню, что ни кровь, ни КТ не показало короны, и только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома! А представляете, если бы я забила и не стала заморачиваться с третьим анализом. Скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом... Короче, не подвела чуйка», – пишет певица.
Также у себя в сторис она жалуется на работу одной из московских клиник, услугами которой Дакота пользовалась, делая первые анализы. По словам певицы, специалисты перепутали все результаты, не могли ответить на ее вопросы и как-то решить ситуацию. Звезда уверена, что если бы не ее настойчивость, коронавирус бы не диагностировали.
Сейчас Дакота находится дома. Как она рассказывает, чувствует себя «сносно», однако у девушки отсутствует обоняние и «ломит» тело. У других домочадцев результаты, тем не менее, отрицательные, но они все равно все вместе находятся в изоляции.
Поклонники в комментариях желают певице скорейшего выздоровления и просят беречь себя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рита Дакота и ее бывший муж Влад Соколовский совместно воспитывают общую дочь.
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